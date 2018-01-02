  • 02 OCAK 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.767
    EURO 4.542
  • BIST 117524.2
    ALTIN 159.398
Reklamı Aç
Buradasınız : » » İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Metro projeleri değil, ihaleleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Metro projeleri değil, ihaleleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 6 metro ihalesinin iptal edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Metro projeleri değil, ihaleleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "hatların uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı şekilde yapılabilmesi için" iptal edildiğini duyurdu.

2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil, ihalelerin iptal edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 kilometre olan 6 proje iptal edilmediği gibi İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 'Her yere metro, her yerde metro' hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz."

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER