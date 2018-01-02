İstanbul Büyükşehir Belediyesi: Metro projeleri değil, ihaleleri iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "hatların uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı şekilde yapılabilmesi için" iptal edildiğini duyurdu.

2017 yılı içerisinde yapılan ve 6 hattan oluşan metro projelerinin değil, ihalelerin iptal edildiği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metro hatlarının uzatılıp yeniden projelendirilerek daha ekonomik ve daha hızlı bir şekilde yapılabilmesi için söz konusu ihaleler iptal edilmiştir. Böylece toplam uzunluğu 76,9 kilometre olan 6 proje iptal edilmediği gibi İstanbul'un ulaşımına köklü çözüm için metro yatırımları bin kilometre hedefine uygun olarak genişletilmiş olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 'Her yere metro, her yerde metro' hedefimiz doğrultusunda, söz konusu metro projelerimizi önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağımızı saygıyla duyururuz."