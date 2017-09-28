  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belli olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bugün seçim yapacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı belli olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Kadir Topbaş'ın istifasıyla boşalan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bugün seçim yapacak.

Büyükşehir Belediye Meclisi Olağanüstü Toplantısı, saat 15.00'te başlayacak.

Kapalı oylamada başkan seçilebilmek için ilk turda Meclis üyelerinin 3'te 2 çoğunluğunun oyunu almak gerekecek. İlk turda sonuç çıkmazsa ikinci turda da 3'e 2 çoğunluk aranacak. İkinci turda da sonuç alınamaması halinde Meclis üyeleri 3. kez sandık başına gidecek. Bu turda Büyükşehir Belediye Başkanı seçilebilmek için Meclis üye tam sayısının salt çoğunluğu yeterli olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde AK Parti'nin 179, CHP'nin 127, MHP'nin 2 üyesi ile bir bağımsız üye bulunuyor.

Seçimde CHP'nin adayı Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken, diğer adaylar henüz açıklanmadı.

Kadir Topbaş, 22 Eylül Cuma günü Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Etiketler: istanbul büyükşehir belediye başkanı
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