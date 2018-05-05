İstanbul Büyükçekmece'de lüks villalara uyuşturucu baskını

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de iki villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Yapılan çalışmada Kamiloba ve Türkoba’da 2 ayrı villanın hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü belirlendi.
Bu sabah saatlerinde lüks villalara özel harekat polisinin desteğiyle baskın yapan ekipler, 4 bin kök hint keneviri ele geçirdi.
Üçer katlı villalarda yapılan incelemelerde her bir katın özel ışık, ısı ve sulama sistemiyle hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü görüldü.
Operasyonla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA