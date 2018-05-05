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Buradasınız : » » İstanbul Büyükçekmece'de lüks villalara uyuşturucu baskını

İstanbul Büyükçekmece'de lüks villalara uyuşturucu baskını

İstanbul narkotik polisi, Büyükçekmece'de hint keneviri tarlasına dönüştürülen iki lüks villaya baskın düzenledi. 4 bin kök hint keneviri ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Büyükçekmecede lüks villalara uyuşturucu baskını

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de iki villada uyuşturucu yetiştirildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmada Kamiloba ve Türkoba’da 2 ayrı villanın hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü belirlendi.

Bu sabah saatlerinde lüks villalara özel harekat polisinin desteğiyle baskın yapan ekipler, 4 bin kök hint keneviri ele geçirdi.

Üçer katlı villalarda yapılan incelemelerde her bir katın özel ışık, ısı ve sulama sistemiyle hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğü görüldü.

Operasyonla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

Etiketler: uyuşturucu, lüks villa, İstanbul, hint keneviri
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