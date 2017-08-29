Yerel mahkemeler tarafından verilen kararların incelemesini yapmak üzere geçtiğimiz yıl 20 Temmuz'da faaliyete başlayan ve geçici olarak Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'nda hizmet veren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin yeni binası hizmete açıldı.

Kartal Cevizli Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi'nde yapımı tamamlanan yeni binada basın mensuplarını bilgilendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Hadi Salihoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasının bugün itibarıyla hizmete girdiğini söyledi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri'nin İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Sakarya ve Kocaeli'de ilk derece mahkemeleri tarafından verilen tüm kararların istinaf yeri olduğunu ifade eden Salihoğlu, "Binamız teknolojinin en son imkanları doğrultusunda yapılmış olup, her türlü teknik faaliyet ve imkanların hizmete sunulduğu bir binadır. Binamızda banka, PTT, kuaför, yayınevi, İş Yurtlarına bağlı market ile medya mensuplarına tahsis edilen basın büroları da faaliyet gösterecektir." dedi.

"60 daire başkanı ve 189 üye hakim ile görev yapacak"

Hadi Salihoğlu, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 1 Cumhuriyet Başsavcısı, 27 Cumhuriyet Savcısı ile hizmet vereceğini kaydederek, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı'nın ise 23 Ceza ve 37 Hukuk Dairesi'nde, 60 daire başkanı ve 189 üye hakim ile görev yapacağını belirtti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasının 160 milyon lira maliyetle yapıldığını belirten Salihoğlu, "Böyle güzel bir binanın hakim ve savcıların hizmetine sunulmasını gururla karşılıyorum. Güzel şeyler olacak. Adli tatildeyiz, gelen dosya, giden dosya hakkında sayısal bir şey vermek istemiyorum ama gerçekten başarı çok üst seviyede devam ediyor. Türkiye'nin yüzde 40 işine İstanbul Bölge Adliye Mahkemeleri bakıyor. Gelen, çıkan işe baktığımızda yüzde 80'leri geçen bir başarı olduğunu görüyoruz. Bu yükselerek hızla devam edecek." şeklinde konuştu. AA