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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası ucuz atlatıldı

İstanbul Boğazı'nda arıza veren kuru yük gemisi nedeniyle hareketli dakikalar yaşandı. Kıyı emniyetine bağlı römorkörlerin müdahale ettiği gemi Kireçburnu Sahili'ne demirlendi.

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İstanbul Boğazında gemi arızası ucuz atlatıldı

İstanbul Boğazı'nda seyir halindeki Lady 80 isimli gemi, arıza nedeniyle alarm verdi. Kıyı emniyetine bağlı römorkörlerin kısa sürede müdahale ettiği gebi Kireçburnu Sahili'ne demirlendi. Yaşanan olay, Nisan ayındaki dümeni kilitlenerek Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarpan 38 bin 732 grostonluk "Vitaspirit" adlı gemiyi akla getirdi. 7 Nİsan'da meydana gelene olayda dümeni kilitlenen Malta bandralı gemi, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün altında bulunan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı'na çarparak büyük hasara neden olmuştu. 

Kaza ucuz atlatıldı

Nisan ayında yaşanan kazanın ardından arıza yaparak alarm veren Lady 80 gemisi paniğe neden oldu. Korkulan olmazken gemi, Kireçburnu Sahili'ne demirlendi.

Kaynak: DHA

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