İstanbul Boğazı'nda arızalanan gemi tarihi yalıya çarptı

İstanbul Boğazı'nda yaşanan olay yürekleri ağıza getirdi.

Mısır'dan sefere çıkan Malta Bayraklı "VITASPIRIT" adlı geminin boğazdan geçişi sırasında dümeni kilitlendi.

225 metre uzunluğunda, 32 metre genişliğindeki gemi sürüklenerek Anadolu Hisarı'ndaki Tarihi Hekimbaşı Salih Efendi yalısına çarptı. Çarpmanın ardından sürüklenen gemi, boğazın ortasında durdu.

Kazada yalıda ağır hasar oluşurken, can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerin gemiyi Ahırkapı'ya çekişi sırasında, Boğaz gemi trafiğine kapatıldı.

Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı

Tarihi 18. yüzyıla dayanan yalı, Hekimbaşı Salih Efendi tarafından iki oda bir sofadan oluşan küçük bir yapı iken satın alındı. Salih Efendi daha sonra yalıyı ilave inşaatlarla büyüttü.

Yalı çok sayıda diziye de ev sahipliği yaptı

Konser, düğün gibi organizasyonların gerçekleştirildiği Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, çok sayıda sinema ve dizi filmlerine de ev sahipliği yaptı.

Görgü tanığı olayı anlattı

Geminin yalıya çarpma anını gören bir vatandaş korku dolu anları anlattı.

"Yan taraftaki restorandaydık. 20 metre kala gördük, çarpışını gördük, herhangi bir can kaybı, yaralanma yok, maddi hasar var. Yalının yarısı yok yani"

Geminin ana makinesi stop etmiş

İstanbul Valiliği, İstanbul Boğazı'nda gerçekleşen kazada can kaybı ve deniz kirliliği olmadığını, olayın ana makinenin tamamen stop etmesi nedeniyle yaşandığını bildirdi.