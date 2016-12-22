Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.676
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.744

Kapat
Buradasınız : » » İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı'ndan geçerken dün Yeniköy yakınlarında karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı

İstanbul Boğazı'ndan geçtiği sırada Yeniköy açıklarında karaya oturan Panama bayraklı yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Panama bayraklı "Star Harmony" adlı mısır yüklü geminin kurtarılması amacıyla İstanbul Gemi Trafik Hizmetlerine bağlı römorkörler, bölgeye sevk edildi.

Başlatılan kurtarma çalışmaları nedeniyle İstanbul Boğazı, 08.00 itibarıyla uluslararası gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

İstanbul Boğazı'nda kuzey-güney geçişi yapan Panama bayraklı "Star Harmony" adlı yük gemisi, dün sabah Yeniköy yakınlarında karaya oturmuş, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamıştı.

Etiketler: istanbul boğazı, trafik, Star Harmony
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER