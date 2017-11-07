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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı

Sabah saatlerinden itibaren kısıtlı görüş nedeniyle askıya alınan gemi geçişleri, yeniden başladı.

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İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle saat 04.37'de geçişe çift yönlü kapatılan gemi trafiği, saat 11.30'da yeniden başladı.

Şehir hatları seferleri yapılamadı

Bu arada, Şehir Hatlarından yapılan duyuruda, sis nedeniyle İstanbul Boğazı'ndan ve Boğaz yönüne seferlerin yapılamadığı ifade edildi.

Ayrıca İDO'nun bazı hızlı feribot ve dış hat deniz otobüsleri seferleri de sis dolayısıyla iptal edildi.

Sis trafiği de etkiledi

Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü.

Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi.

AA

Etiketler: sis, istanbul boğazı, Deniz ulaşımı
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