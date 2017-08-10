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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, su altı arama kurtarma faaliyetlerinden dolayı gemi geçişlerinin 08.45'ten itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.