  • 10 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, su altı arama kurtarma faaliyetlerinden dolayı gemi geçişlerinin 08.45'ten itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı.

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamada, su altı arama kurtarma faaliyetlerinden dolayı gemi geçişlerinin 08.45'ten itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.

Etiketler: istanbul boğazı, gemi geçişleri
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