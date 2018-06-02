  • 02 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.652
    EURO 5.433
  • BIST 99171.21
    ALTIN 193.339
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine açıldı

İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine açıldı

MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışı nedeniyle 09.20'den itibaren uluslararası gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe yeniden açıldı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine açıldı

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'ndaki MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışı tamamlandı.

Uluslararası gemi trafiği, saat 16.00'dan itibaren çift yönlü olarak olarak açıldı.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER