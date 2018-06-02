İstanbul Boğazı, gemi geçişlerine açıldı

İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'ndaki MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışı tamamlandı.
Uluslararası gemi trafiği, saat 16.00'dan itibaren çift yönlü olarak olarak açıldı.
Kaynak: AA
MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışı nedeniyle 09.20'den itibaren uluslararası gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, çift yönlü olarak trafiğe yeniden açıldı.
İstanbul Liman Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'ndaki MASS Kardeşlik Kupası Yat Yarışı tamamlandı.
Uluslararası gemi trafiği, saat 16.00'dan itibaren çift yönlü olarak olarak açıldı.
Kaynak: AA
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