  • 07 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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İstanbul Beyoğlu'nda 7 katlı otelde yangın

İstanbul Beyoğlu'nda 7 katlı bir otelin 4. katında çıkan yangında 3'ü ağır 6 kişi yaralandı.

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İstanbul Beyoğlunda 7 katlı otelde yangın

Hüseyinağa Mahallesi Büyükbayram Sokak'ta bulunan 7 katlı bir otelin 4. katında saat 02.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine Beyoğlu,Fatih, Şişli, Beşiktaş itfaiye ekipleri ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alev alev yanan otele köpükle müdahele etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan yaralıları merdivenli araçla kurtardı. Yangından 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Alevlerin arasına girip kurtardı

Yangını görüp alevlerin arasına girerek bir kişiyi kurtardığını söyleyen Ümit Sönmez, “Yangın çıktı 4. katta. Ben hemen içeriye daldım, birini kurtardım. Yabancıydı galiba. Elimden geleni yaptım, durumu çok kötüydü, ağırdı" dedi. İtfaiye ekipleri ve olay yeri inceleme polislerinin yangınla ilgili çalışması sürüyor.

DHA

  

Etiketler: beyoğlu yangın, yangın
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