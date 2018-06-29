İstanbul Beykoz'da yangın

İstanbul Beykoz Yalıköy'de bulunan eski kundura fabrikasında yangın çıktı. Beykoz, Ümraniye ve Kavacık'tan sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
500 metrekarelik bir alanda etkili olan yangında ahşap malzemelerinin yandığı belirtiliyor.
İstanbul Beykoz'da eski kundura fabrikasının olduğu bölgede yangın çıktı. https://t.co/LH5IHIBLf4— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 29 Haziran 2018
Yaralı ya da can kaybı yok
İstanbul İtfaiyesi Daire Başkanı Ali Karahan yangında yaralı ya da can kaybı olmadığını söyledi.
Kaynak: AA, DHA