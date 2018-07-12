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İstanbul Bayrampaşa'da İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Bayrampaşa istikametinde ilerleyen ve içerisinde yolcu olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Sürücü kapıları açarak yolcuları tahliye etti.

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İstanbul Bayrampaşada İETT otobüsü alev alev yandı

Vatan Caddesi kavşağında akşam saatlerinde meydana gelen olayda Bayrampaşa istikametinde ilerleyen içerisinde yolcu olan İETT otobüsünde çıktı.

Otobüs seyir halindeyken motor kısmında dumanlar çıktığını fark eden sürücü, kapıları açarak yolcuları tahliye etti.

Ardından otobüs alev aldı. Alevlerin otobüsü sarmasıyla patlamalar yaşandı. Durumun bildirilmesi üzerine Fatih, Beyoğlu, Bayrampaşa'dan çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak yol trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri, köpüklü su ile yangına müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında büyük bir gürültüyle patlama meydana geldi. DHA kamerası patlama sırasında kayıttaydı.

Ekiplerin, yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken otobüs, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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