Türkiye » İstanbul Bayrampaşa'da İETT otobüsü alev alev yandı Buradasınız : Ana Sayfa

İstanbul Bayrampaşa'da İETT otobüsü alev alev yandı

İstanbul Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Bayrampaşa istikametinde ilerleyen ve içerisinde yolcu olan İETT otobüsünde yangın çıktı. Sürücü kapıları açarak yolcuları tahliye etti.

12 Temmuz 2018 Perşembe 19:01





