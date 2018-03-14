İstanbul Basın Ekspres yolunda trafiği kilitleyen kaza

İstanbul Bağcılar yolu İkitelli sonrası meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi.
İlerleyemeyen araçlar şeridin tersi yönde gitmeye çalıştı. Kaza nedeniyle yolun tek şeriti trafiğe kapatıldı.
İstanbul Basın Ekspres yolunda Güneşli mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi.
İstanbul Bağcılar yolu İkitelli sonrası meydana gelen kaza trafiği durma noktasına getirdi.
İlerleyemeyen araçlar şeridin tersi yönde gitmeye çalıştı. Kaza nedeniyle yolun tek şeriti trafiğe kapatıldı.