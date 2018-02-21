  • 21 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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İstanbul barajlarındaki doluluk oranı havadan görüntülendi

İstanbul'un su ihtiyacının karşılandığı en önemli barajlardan biri olan ve su seviyesinin 90,52’ye ulaştığı Ömerli Barajı havadan görüntülendi.

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İstanbul'da özellikle son günlerde yağan yağmurla birlikte barajlarda doluluk oranı yüzde 80’lere ulaştı.

Barajlarda doluluk oranı son dokuz ayda en yüksek seviyeye ulaşırken, kentin su ihtiyacının karşılandığı en önemli barajlardan biri olan ve su seviyesinin 90,52’ye ulaştığı Ömerli Barajı ise havadan görüntülendi.

İstanbul'da geçtiğimiz günlerde belirli aralıklarla etkili olan yağmur, barajların doluluk seviyesini de arttırdı.İSKİ'nin verilerine göre İstanbul'daki barajların doluluk oranı, Şubat ayının ilk günlerine göre yüzde 5 oranında yükseldi.

Öte yandan son dokuz ayda İstanbul'da barajlarda doluluk oranı en yüksek seviye olan yüzde 79,68'e çıktı.

Kentin su ihtiyacını karşılayan en önemli barajlardan biri olan Ömerli barajında su miktarı yüzde 85,38 oranından yüzde 90,52’ye çıktı.

Ömerli barajındaki son durum ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Ömerli Barajı'nın adeta tamamına yakınının dolduğu görülüyor. Öte yandan Alibeyköy barajında da su seviyesinin su kemerlerinin yarıya yakınına ulaştığı görüldü.

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranları şöyle;

Ömerli: 90,52
Pabuçdere: 94,99
Sazlıdere: 36,89
Büyükçekemce: 69,41
Alibeyköy: 83,23
Terkos: 91,11
Kazandere: 100
Elmalı: 32,13
Darlık: 78,21
Istrancalar: 98,94 

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, doluluk oranı, baraj
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