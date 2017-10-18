İstanbul, banliyö hatlarına yeniden kavuşuyor

İstanbul'daki banliyö hatlarında sona yaklaşıldı. Pendik-Halkalı arası, Marmaray sayesinde 105 dakikaya düşecek.

Hattın 2018 sonunda hizmete girmesi planlanıyor. Banliyö hatlarını yenileme çalışmaları, her iki yakada koordineli olarak yapılıyor. Anadolu yakasındaki çalışmalar, Haydarpaşa ile Gebze arasında devam ediyor.

Haydarpaşa'daki tren seferleri 1969 yılında Haydarpaşa-Pendik arasındaki seferlerle başlamıştı.2013 yılında seferler burada son yapılan seferle durduruldu. Daha sonra burası çok tartışma konusu oldu; yeniden gar mi olacak yoksa başka birşey olarak mi kullanilacak.

Haydarpaşa Garı 2018'den itibaren yeniden tren seferlerine baslayacak. Avrupa yakasında ise Halkalı'dan başlayan hat, Sirkeci'ye kadar uzanıyor. Marmaray üzerinden de diğer hatla birleşecek.

2018'de tamamlanması planlanan Halkalı banliyö hattı, Marmarayla entegre olacak. Bu sayede 64 kilometrelik hat Marmarayla birlikte 75 kilometreyi bulacak.

Hattın devreye girmesiyle trafikte ciddi rahatlama olması bekleniyor. Banliyö hattının hatıralardaki yeri de çok farklı.