İstanbul Balat'taki tarihi 'Demir Kilise' açıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen ve "Demir Kilise" olarak bilinen Balat'taki Sveti Stefan Kilisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un katıldığı törenle ibadete açıldı. Törene Başbakan Binali Yıldırım da katıldı.

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Yanan ahşap kilise yerine demirden inşa edilen ve açılışı 1898 yılında yapılan Demir Kilise, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 yıl süren çalışmayla baştan aşağı restore edildi.

Restorasyonu tamamlanan ‘Demir Kilise’ açıldı. https://t.co/7GYDS2ctcO — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Ocak 2018

Demir Kilise, Bulgar Ortodokslar için tarihi bir önem taşıyor.

Kilise, Osmanlı İmparatorluğu döneminde Sultan Abdulaziz'in fermanıyla inşa edilirken ilk prefabrik yapı ve ilk Bulgar kilisesi ünvanlarını aldı.

Zemininde görülen kayma nedeniyle zemin ıslahı yapılan kilisenin 3 cephesi güçlendirildi, paslı kolonlar statik projesine uygun olarak çelik kolonlarla değiştirildi, sökülen dış cephe kaplama ve süsleme elemanlarının restorasyonları, astar ve boyaları yapıldı.

İç mekan restorasyon ve çevre düzenleme inşaatı kapsamında, zemin mermerleri söküldü, projesine uygun olarak yeniden kaplandı. Kilise duvarlarında korozyondan arındırılmak için mekanik temizlik yapıldı. İç duvardaki döküm süsleme elemanları numaralandırılarak söküldü, restore edilip montajları yapıldı.

Demir Kilise’nin tarihi

1898 yılında İstanbul’da törenle açılan Sveti Stefan kilisesinin mimarlığını Hovzep Anzavur yaptı.

İnşası için Tuna Nehri üzerinden İstanbul’a taşınan 500 ton demir parçası, 1891 yılında Viyana’da döküldü.

Bulgarların kültürel ve dini bilincinin uyanışını temsil eden kilisede, ilk kez buharlı şahmerdan kullanılarak kilisenin zemini güçlendirildi.

Kaynak: TRT Haber