İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Avcı, merkezin açılışında, bilgi merkezinin sadece klasik anlamda bir kütüphane hizmeti vermeyeceğini anlattı.

Merkezin, enformasyon teknolojisindeki son gelişmeleri de bünyesinde barındıracağını ifade eden Avcı, şöyle konuştu:

"Bu güzel merkez hem hocalarımızın, hem öğrencilerimizin hem de bölge halkının hizmetinde olacak. Ayrıca bu yapıyı, bu kurumu engelli vatandaşlarımızın erişimine de uygun tasarladıkları için Dr. Mustafa Aydın ve arkadaşlarına çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Aydın Üniversitesinin bundan sonraki yıllarda da böyle pek çok güzel esere imza atacağını, en güzel eser olarak da siz değerli öğrencilerimize kazandırdıklarından ötürü tekrar çok teşekkür ediyorum.”

Avcı, daha sonra İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mustafa Aydın ve diğer yetkililerle merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Merkezi gezen ve incelemelerde bulunan Nabi Avcı, yetkililerden bilgi aldı.