İstanbul aşırı sıcaklarla kavrulacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kentte bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, artmaya devam edecek.

Parçalı bulutlu havanın güneşli hale gelmesi ve rüzgar hızının düşmesiyle sıcaklıkların 35 dereceye ulaşması bekleniyor.

Son tahminlere göre, bugün parçalı bulutlu havanın hakim olduğu kentte sıcaklık 24 ila 32 derece arasında seyrederken, hissedilen sıcaklık öğle saatlerinden itibaren 40 dereceyi bulacak.

Kentte yarından itibaren sıcaklık daha da artarken, rüzgar hızı hissedilir oranda düşecek. Buna göre yarın en düşük sıcaklık 24, en yüksek 33 derece olacak. Ayrıca, yarın kendisini gösterecek az bulutlu hava etkisini hafta sonuna kadar devam ettirecek.

Cuma günü bu durumda fazla değişiklik beklenmezken, sıcaklığın en düşük 23, en yüksek ise 33 dereceyi bulacağı tahmin ediliyor.

İstanbul'da hafta sonu az bulutlu havanın yerini güneşe bırakması bekleniyor. Bu bağlamda cumartesi ve pazar günü en düşük sıcaklığın 24, en yüksek ise 35 derece olması öngörülüyor.

Son günlerde saatte 47 kilometreyi bulan rüzgar hızının ise ortalama 26 kilometreye kadar düşmesi bekleniyor.