  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » '.ist' ve '.istanbul' alan adları satışa çıkıyor

'.ist' ve '.istanbul' alan adları satışa çıkıyor

İBB'nin yerli alan adı uzantısı ".ist" ve ".istanbul" premium alan adları satışa çıkıyor. Yetkili şirketler aracılığı ile yürütülecek kampanya, 28 Şubat 2018’e kadar devam edecek.

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.ist ve .istanbul alan adları satışa çıkıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yerli alan adı uzantısı ".ist" ve ".istanbul" premium alan adları bugünden itibaren satışa çıkıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, premium domainlere sahip olmak isteyen tüm kişi ve kurumların başvuru yaparak, ".ist" ve ".istanbul" alan adlarını alabileceği bildirildi.

Açıklamada, Türkiye'nin ilk ve tek şehir alan adı uzantısı olma özelliği taşıyan ".İst" ve ".İstanbul" domainlerinin, başta İstanbullular olmak üzere dünya çapında kişi ve kurumların çevrimiçi kimliklerini İstanbul markası ile güçlendireceği kaydedildi.

".ist" ve ".istanbul" alan adlarının, İstanbul'a özel binlerce farklı alternatif sunmasından dolayı jenerik ve farklı birçok isim varyasyonuyla alan adı yatırımcıları için büyük fırsatlar sunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbullular, İstanbul’dan vazgeçemeyenler, İstanbul ile özdeşleşen marka ve mekanlar için yeni bir alternatif sunan “.istanbul” ve “.ist” alan adları, İstanbul’un binlerce yıllık kadim kültürünü İstanbul alan adı uzantısıyla internet ortamında da sürdürmeye imkan sağlıyor. Alan adlarının satışı www.nicpremium.istanbul web sitesinden gerçekleştirilecek. '.ist' ve '.istanbul' alan adlarına kişi, kurum ve markalarını İstanbul'un marka gücüyle güçlendirmek isteyen herkesin başvuru yapması mümkün. 'İlk gelen alır' kuralının geçerli olduğu süreçte, başvuru yapılan alan adının müsait olması durumunda '.ist' ve '.istanbul' alan adları kişi ve kurumlara tahsis edilebiliyor.

'.ist' ve '.istanbul' alan adlarına herkesin sahip olabilmesi için büyük bir indirim kampanyası başlatıldı. Kampanya ile 29 dolar olan '.istanbul' ve 24 dolar olan '.ist' alan adları 9,90 dolara satışa çıktı. Yetkili şirketler aracılığı ile yürütülecek olan kampanya, 28 Şubat 2018’e kadar devam edecek. Daha önce '.ist' ve '.istanbul' alan adlarını alanlar da kampanya boyunca indirimli fiyattan yenileme ve transfer yapabilecek."

Etiketler: İBB, yerli alan adları, '.ist', '.istanbul'
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