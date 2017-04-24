  • 24 NISAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.591
    EURO 3.9
  • BIST 93739.09
    ALTIN 146.857
Buradasınız : » » Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Isparta'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Isparta'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ispartada trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Alınan bilgiye göre Ümran A'nın kullandığı 15 DA 799 plakalı otomobil, Süleyman Demirel Bulvarı Modernevler Mahallesi mevkisinde refüje çarptı.

Kazada sürücü Ümran A, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızı Zeliha A. ile Ulviye D, yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Isparta Şehir ile Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanelerinde tedavi altına alındı.

Sürücünün cenazesi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. AA

Etiketler: ısparta, kaza
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER