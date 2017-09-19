Isparta'da FETÖ/PDY soruşturması: 40 gözaltı

Isparta'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullandıkları tespit edilen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlenen 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Karar doğrultusunda harekete geçen Isparta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve Yenişarbademli, Yalvaç, Uluborlu, Senirkent, Keçiborlu, Gelendost ve Eğirdir ilçelerinde eş zamanlı operasyon başlattı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan operasyonda şu ana kadar 31 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanların arasında 6 şüphelinin kamu çalışanı olduğu öğrenildi.

Gözaltı ve arama işlemleri devam ediyor.