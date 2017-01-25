Isparta'da FETÖ operasyonu: 7 tutuklama

Alınan bilgiye göre, Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 eski emniyet personeli ile bir avukatın daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6 emniyet personeli ile avukat "terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklanırken, 2 emniyet personel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 15'i polis 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 14'ü gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü de tutuklanmıştı.