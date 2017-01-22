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Isparta'da ByLock operasyonu

Isparta'daki Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda firari eski emniyet mensubu 3 şüpheliden 2'si yakalandı.

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Ispartada ByLock operasyonu

Isparta Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün kriptolu mesajlaşma sistemi ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen ve meslekten ihraç edilen firari eski 3 emniyet personelinden 2'sini gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, emniyete götürüldü.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 15'i polis 16 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 13'ü gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

Etiketler: ısparta, fetö, PDY, bylock, gözaltı
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