Isparta'da 985 sözleşmeli er yemin etti

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda 26. dönem sözleşmeli erler için gerçekleştirilen yemin törenine Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Ferat Vural ile askerlerin aileleri katıldı.

Eğitimlerini tamamlayan 985 asker, silaha ve Türk bayrağına el basarak yemin etti.

Tuğgeneral Bozdemir ve Albay Vural, daha önce Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında vatani görevlerini tamamlayan, halen aynı yerde çocukları veya torunları askerlik yapan kişilere teşekkür belgesi ve hediye verdi.

Piyade Albay Vural, yaptığı konuşmada, töreninin manevi değerinin çok büyük olduğunu söyledi.

Vural, bu yeminin şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri safına katılmanın ve "Mehmetçik" unvanını almanın ifadesi olduğunu dile getirdi.

"Mehmetçik, asırlara damgasını vuran büyük Türk milletinin ortak adıdır. Mehmetçik, aziz vatan uğruna çocuğunu beşikte, annesini, eşini tarlada, hastasını yatakta bırakarak, cepheden cepheye koşan ölümsüz kahramanların adıdır. Evlatlarımız bugün ant içerek bu kutsal görevi devraldı. Onlar en iyi yerden en iyi eğitimi aldı. Ülkemizin Mehmetçik'e, Mehmetçik'in de devletimize ve Türk milletine emanet olduğunu unutmayınız. Onlara güveniniz, onlarla gurur duyunuz. Yemininiz hayırlı olsun."

Askerlerin, bando eşliğinde tören geçişi yapmasının ardından aileleri, çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi.

Asker aileleri, kavuşma anında gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA