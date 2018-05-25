Isparta ve Burdur'da asteğmen ve kısa dönem erler yemin etti

Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen yemin törenine, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Ömer Faruk Bozdemir, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Ferat Vural, Piyade Albay Ali Tanış ile askerlerin aileleri katıldı.

Temel eğitimlerini tamamlayan 371. dönem 330 asteğmen ile 160 kısa dönem yükümlü er, silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

Tuğgeneral Bozdemir ve Albay Vural, daha önce Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'nda vatani görevlerini tamamlayan, halen aynı yerde çocukları veya torunları askerlik yapan kişilere teşekkür belgesi ve hediye verdi.

Piyade Albay Ali Tanış, törende yaptığı konuşmada, edilen yeminin devletin ve milletin bölünmez bütünlüğüne uzanan bütün kolların kesileceğinin, kem bakan gözlerin oyulacağının ifadesi olduğunu söyledi.

Türk askerinin insanlık tarihi boyunca ülkesinin ve milletinin esaret altında kalmasına fırsat vermeyen dünyanın en şerefli askeri olduğunu vurgulayan Tanış, yemin eden askerlerin bu şerefi en iyi şekilde koruyacağını kaydetti.

Askerlerin bugünden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin birer mensubu olduklarını aktaran Tanış, "Onlara güveniniz ve gurur duyunuz. Çünkü eğitimlerini tamamladıktan sonra yapacakları mücadele ve görev en az Malazgirt'te Alparslan'ın, İstanbul'un fethinde Fatih'in, Çanakkale'de, Sakarya'da, Büyük Taarruz'da Mustafa Kemal'in emrinde zaferden zafere koşan Mehmetçik'in üstlendiği görev kadar kutsaldır" diye konuştu.

Törende askerler tarafından gerçekleştirilen yakın dövüş eğitim gösterisine aileler büyük ilgi gösterdi. Askerler "Orduya Sadakat Şerefimizdir" ve "Ordu Milletin Özüdür" pankartını açtı.

Törenin sonunda askerler, bando eşliğinde tören geçişi yaptı. Daha sonra aileler, çocuklarıyla bir araya gelerek özlem giderdi. Asker aileleri kavuşma sırasında sevinç gözyaşı döktü.

Burdur

Burdur Binbaşı Maruf Kışlası 58. Piyade Eğitim Alayı'nda düzenlenen törende ise birlik sancağının yerini almasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende 1998/2 tertip uzun ve 371. kısa dönem 3 bin 952 acemi er hafif yağmurun altında Türk bayrağına ve silaha el basarak yemin etti. Kışlaya ilk katılan ere, Burdur Valisi Hasan Şıldak tarafından ödül verildi.

Protokol üyeleri de eğitim, spor ve bakım branşlarında başarılı olan askerlere başarı belgelerini verdi.

Yemin eden erler piyade ve zırhlı birlikler marşını okudu.

Antalya Garnizon ve 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, törende, askerlerin ettikleri yemine bağlı kalarak vazifelerini namus bilerek çalışacaklarını, parolalarının vatan, bayrak ve şeref olacağını, dürüstlük ve karakterlerinden taviz vermeyeceklerini söyledi.

Törenin sonunda askerler, bando eşliğinde geçiş yaptı.

Geçiş töreninin ardından çocuklarıyla bir araya gelen aileler hasret giderdi. Askerler ile ailelerinin kavuşması duygusal anlara sahne oldu.

Kaynak: AA