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Isparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 asker tutuklandı

16 ilde Isparta merkezli FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan 30 şüpheliden 14'ü tutuklandı.

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Isparta merkezli FETÖ operasyonu: 14 asker tutuklandı

FETÖ'nün askeri mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun koordinesinde 16 ilde eş zamanlı çalışma başlatıldı. 

27 şüpheli askerden 14’ü tutuklandı 

Isparta Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alınan 30 şüpheliden 27’si gerekli işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Isparta Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan 27 şüpheliden 14’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 10’u ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Öte yandan, hakkında gözaltı kararı verilen asker şüphelilerden firari 3 şüphelinin arama çalışmasının devam ettiği belirtilirken, halen gözaltında bulunan 3 şüphelinin ise gerekli işlemleri sonrasında adliyeye sevk edileceği öğrenildi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: ısparta, fetö
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