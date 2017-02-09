  • 09 ŞUBAT 2017, PERŞEMBE

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Isparta merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

"ByLock" kullandıkları belirtilen aralarında Isparta İŞKUR eski İl Müdürü Ergin'in de bulunduğu 21 şüpheli gözaltına alındı.

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Isparta merkezli 16 ilde FETÖ operasyonu

Isparta merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik gerçekleştirilen operasyonda, kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları belirlenen, aralarında Isparta İŞKUR eski İl Müdürü Hüseyin Ergin'in de bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, yaptığı yazılı açıklamada, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik, 16 ilde eş zamanlı operasyon yapıldığını, arasında Isparta İŞKUR eski İl Müdürü Hüseyin Ergin' de bulunduğu 21 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamasında şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı firmalar aracılığıyla devleti zarara uğrattığını kaydeden Çokdinç, Isparta İŞKUR Müdürlüğü tarafından FETÖ/PDY ile iltisaklı firmalarda çalışıp işten ayrılmış gibi gösterilen kişilere işsizlik maaşı verildiğini belirtti.

Çokdinç, aynı zamanda işbaşı eğitimi programı çerçevesinde yine örgütle bağlantılı firmalarda çalışan, ancak mevzuata aykırı şekilde kursiyer olarak gösterilen bu kişilere 4 aylık süreçte günlük 50 lira ödeme yapıldığını ifade etti.

Yine bu kişilerin sigorta primlerinin ödendiğini vurgulayan Çokdinç, kurs süresince işverenin vergi indiriminden de faydalandırıldığına dikkati çekti.

Çokdinç, kursiyerlerin, işe alınması halinde ise sigorta primlerinin 48 aya kadar İŞKUR tarafından ödenerek devletin zarara uğratıldığını tespit ettiklerini kaydetti.

Açıklamasında şüphelilerin örgüt üyelerinin kendi aralarında kullandıkları kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduklarını da vurgulayan Çokdinç, bazılarının Bank Asya hesaplarında 17-25 Aralık 2013'ten sonra 22 milyon 443 bin lira, 1 milyon 154 bin dolar, 11 bin avro ve 22 kilogram gibi altın hareketleri bulunduğunu da ifade etti.

Etiketler: Isparta İŞKUR eski İl Müdürü Ergin, 21 şüpheli gözaltı, "ByLock
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