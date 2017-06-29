İSPARK'tan 'fiş yolsuzluğu' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden İstanbul Otopark İşletmeleri AŞ (İSPARK), teknik müdahale ile cihazların GPRS bağlantılarını keserek, 819 bin lira suistimal ettiği tespit edilen 21 personelin iş akitlerinin feshedildiğini bildirdi.

İSPARK, basında yer alan "fiş yolsuzluğu" iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, İSPARK'ın İstanbul genelinde 250 civarında cadde ve sokakta, 227 noktada açık ve katlı otoparklar ile hizmet sunduğu belirtilerek, toplamda bin 700 personelin müşterilerden para tahsilatı yapmakta olduğu vurgulandı.

Bu personellerin tamamının günlük olarak denetime tabi tutulmakta olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan denetimlerde 21 personelin online çalışan cihazların teknik müdahale ile GPRS bağlantılarını kestikleri tespit edilmiştir. Sözkonusu 21 personelin iş akitleri feshedilmiştir. Teknik incelemeler sonucu personelin suiistimal ettiği rakam 819 bin lira. Personelin silmeye çalıştığı tüm veriler merkezi veri tabanında kayıtlıdır. Şirketin uğradığı zararın tamamı ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edilecektir."