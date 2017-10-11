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İSPARK'ın havalimanı otoparkları 2 saat ücretsiz olacak

Sürücüler, İSPARK'ın havalimanı otoparklarını 2 saat ücretsiz kullanabilecek.

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İSPARKın havalimanı otoparkları 2 saat ücretsiz olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İstanbul Otopark İşletmeleri AŞ (İSPARK), tarafından Sabiha Gökçen ile Atatürk havalimanlarına yakın mesafede bulunan yaklaşık 3 bin 500 araç kapasiteli otoparklardaki ücretsiz uygulama süresinin uzatıldığı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, İSPARK'ın havalimanı otoparklarında başlatılan 1 saatlik ücretsiz park uygulaması yoğun ilgi gördü.

Artan talep ve vatandaşların isteği doğrultusunda, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın talimatıyla yurt içi ve yurt dışından gelen yolcuların gecikme süreleri de dikkate alınarak, ücretsiz uygulama süresi 2 saate çıkarıldı. AA

Etiketler: İSPARK, havalimanı, otopark, ücretsiz, hizmet
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