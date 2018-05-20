TBMM Başkanı Kahraman: 24 Haziran seçimleri çok mühim

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Birlik Vakfı'nın Sultanahmet'teki merkezinde gerçekleştirilen 38. geleneksel iftarına katıldı.

Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı da olan Kahraman, geçmişte zor zamanlar yaşadıklarını dile getirerek, bugün gelinen noktanın değerli olduğunu söyledi.

"Pozitivist düşüncenin hakim olduğu zamanlar oldu. Oysa karanlıklar geçicidir. Aydınlığa kavuştuk. Mana olmadan maddenin hiçbir manası yok. Mana olmadan kalkınmanın imkanı yok. Bakın geçmiş devletlere, hep manevi yönden güçlü devletlerdir. Manevi yönden güçlü olmayan kişiler de dipsiz bir kuyuya düşer. Bizi üç kıtaya hakim kılan, 400 çadırlık bir aşiretten koca bir cihan devleti doğuran da manadır, ilay-i kelimetullahtır. Bizim topraklarımızda bugün 53 devlet var. Dünyaya adaleti getirmiş insanlarız."

"Bu seçim çok yönlü mühim"

Yaşı itibarıyla çok seçim dönemi yaşadığını dile getiren Kahraman, 24 Haziran seçimlerinin önemli olduğunun altını çizdi.

"Bu seçim çok yönlü mühim. Zira Türkiye makas değiştirdi. 24 Haziran bu bakımdan çok mühimdir. Bu seçimler dışarıdan çok yakından takip edilir. Onlar için 'Türkiye istikrarını kaybetsin' hedefi vardır. Ne zaman gelişsek bir darbe ile karşılaşırız."

Kahraman, 27 Mayıs darbesinden bahsederek, o dönem yaşananlar ve merhum Başbakan Adnan Menderes'in ülkeye kazandırdıkları hakkında bilgi verdi.

"15 Temmuz topyekun Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etme hareketiydi"

TBMM Başkanı Kahraman, 15 Temmuz'un ne darbe ne de ihtilal olmadığını vurgulayarak, "15 Temmuz topyekun Türkiye Cumhuriyeti'ni yok etme hareketiydi. Cenab-ı Hak müsaade etmedi. Cumhurbaşkanımız halkı meydanlara çağırdı ve büyük bir tehlikeyi atlattık" dedi.

Kahraman, 24 Haziran için birlik beraberlik çağrısı yaptı.

"24 Haziran'da sandığın sağlam çıkması lazım. Oyun devam ediyor. Senaryo aynı, şahıslar değişti. Her devirde 'baskı', 'diktatör' gibi ifadeler kullanılıp propaganda yapılmıştır. Buna kati surette prim verilmemesi lazım. Bölünülmemesi lazım. Sandığa hürmet etmek lazım. Sandığa bölük pörçük gitmek yok."

Kaynak: AA

