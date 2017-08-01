İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin, "İslam ümmeti, çok şükür hep bir arada ne istediğini söyledi. Bu, ümmetin hayır üzere olduğunu göstermektedir ve bence bu bir zaferdir. Bu zafer, siyonizme karşı durduğumuzu göstermektedir." dedi.

Useymin, Harem-i Şerif'e ilişkin son gelişmeleri ele almak üzere Türkiye'nin çağrısı üzerine İstanbul'da düzenlenen olağanüstü toplantının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile düzenlenen ortak basın toplantısında, "İslam ümmeti, çok şükür hep bir arada ne istediğini söyledi. Bu, ümmetin hayır üzere olduğunu göstermektedir ve bence bu bir zaferdir. Bu zafer siyonizme karşı durduğumuzu göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

İcra komitesi tarihinde ilk defa bu kadar bakan ve yetkilinin bir araya geldiğini, bunun Kudüs’e verilen önemi gösterdiğine dikkati çeken Useymin, Kudüs’ün kutsallığı ve desteğe ne kadar ihtiyacı olduğunun herkes için önemli olduğunu söyledi.

İİT Genel Sekreteri Useymin, şöyle devam etti:

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ilk defa dayattığı keyfi uygulamaları karşısında İslam ülkeleri ortak bir tavır sergiledi. Mescid-i Aksa'daki durum Harem-i Şerif'in egemenliğiyle ilgilidir, bu da İsrail'in değil, Müslümanların sorumluluğudur. Filistin'de yaşananlar karşısında uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesinin yanı sıra Filistin halkına siyasi, ekonomik ve sosyal alanlarda destek vermesi gerekiyor. Kudüs tüm Müslümanlarındır, onu savunmak da herkesin görevi."

"Bu mücadeleyi biz kazandık ama mücadele devam etmekte, bu yüzden hep desteğe ihtiyacımız var"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki de öncelikle Türkiye’ye gösterdiği çalışmalar ve çabalar için teşekkür ederek, "Bu toplantı Türkiye’nin Kudüs ve Filistin’e verdiği önemi göstermektedir. Burada (Filistin Devlet Başkanı) Mahmud Abbas ve bizim yanımızda duran tüm ülkelere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına teşekkür ediyoruz. Ürdün halkı ve kralına, Kral Selman’a teşekkür ederiz." diye konuştu.

Bu çabalar olmasa bu kadar hızlı sonuç alınamayacağını söyleyen Maliki, şunları kaydetti:

"Bu çabaların devam etmesi gerekiyor. İsrail, bu yenilgiyi muhtemelen kabul etmeyecektir. İsrail, Mescid-i Aksa’nın bu durumunun devam etmesi, Harem-i Şerif üzerindeki egemenliğini korumak için uğraşıyor. Şu anda iş birliği ile Aksa’nın egemenliği bizim elimizde ve biz bu desteği ve iş birliğini sürdürmeliyiz. Bu mücadeleyi biz kazandık ama mücadele devam etmekte, bu yüzden hep desteğe ihtiyacımız var.”

Uluslararası bir destekten bahsederken bunu yalnızca Kudüs'e değil tüm Filistin toprakları için istediklerini aktaran Maliki, “Kudüs’te oturanlar ve ayrılamayanlara da yardım ve destek vermemiz gerekiyor. Onların tüm ihtiyaçlarını karşılamalıyız. Orada bizim insanlarımız, bizim çocuklarımız Kudüs’ü bekliyor." dedi.

Kapanış bildirgesinin herkesin Kudüs’e destek ve güvence vermek istediğini gösterdiğine dikkati çeken Maliki, "Hem Arap, hem İslam ülkeleri, hem STK’lar hem hükümetler olarak bunların üzerinde çalışmamız gerek. Türkiye Dışişleri Bakanlığı harika çalımalar yaptı, İİT Genel Sekreterliği çok çalıştı. Bizler de sizin çalışmalarınıza destek veriyoruz.” ifadelerini kullandı.