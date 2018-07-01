İslam Bilimleri Tarihçisi Prof. Dr. Fuat Sezgin'e son veda

Prof. Dr. Fuat Sezgin, Türkiye'deki sayılı ilim adamlarından biri, hocaların hocasıydı.

Ömrünü İslam Bilimleri Tarihine adayan bir profesördü. 94 yaşında hayata veda etti. Son yolculuğuna İstanbul'da uğurlandı.

Fatih Camii'ndeki cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve bazı bakanlar da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiye gelişinde Prof. Dr. Sezgin'in ailesine başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, cenaze namazını kıldırırken, Sezgin'in 94 yıllık ömrünü ilim uğrunda vakfettiğini, nice eserler verdiğini, insanlığın yolunu aydınlatmak için gece gündüz demeden gayret ettiğini söyledi.

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. #FuatSezgin için cenaze töreni düzenleniyor. https://t.co/19RtJa5clf — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 1 Temmuz 2018

Prof. Dr. Sezgin'in İslam dünyasına, ilim yolcularına örnek olacak çok güzel işler yaptığından bahseden Erbaş, "İnşallah bizler de onun yolunda oluruz." dedi.

Duayen bilim adamını, TRT Haber'in özel yayınında da mesai arkadaşları ve onu yakından tanıyanlar anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Başbakan Yıldırım, TBMM Başkanı Kahraman, Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş Prof. Dr. Sezgin'in tabutuna omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı.

Sezgin'in cenazesi defnedilmek üzere Gülhane Parkı'na götürüldü.

Fuat Sezgin'in naaşı kuruluşunda büyük emek harcadığı Gülhane'deki İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi'nin yanına defnedildi.

Fuat Sezgin kimdir?

Bitlis'te 24 Ekim 1924'te dünyaya gelen Fuat Sezgin, Erzurum'da ortaokulu ve liseyi bitirip 1943'te İstanbul'a geldi.

İstanbul Üniversitesi Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsünde alanında en tanınmış uzmanlardan Alman şarkiyatçı Helmut Ritter'in öğrencisi olan Sezgin, Ritter'in tavsiyesi üzerine İslam bilimlerine yöneldi.

Sezgin, 1951'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesini bitirdikten sonra, Arap Dili ve Edebiyatı üzerinde doktora yaptı.

"Buhari'nin Kaynakları" konulu doktora tezini tamamlayan Sezgin, 1954'te doçent oldu.

Sezgin, bu çalışmasıyla hadis kaynağı olarak İslam kültüründe önemli bir yere sahip olan Buhari'nin, bilinenin aksine sözlü kaynaklara değil yazılı kaynaklara dayandığı tezini ortaya attı.

Fuat Sezgin'in, "Buhari'nin Kaynakları Hakkında Araştırmalar" adındaki takdim tezi 1956'da yayımlandı.

Sezgin'in ismi Türkiye'de 1960'ta askeri darbenin iktidara getirdiği hükümetin hazırladığı ve 147 akademisyenin üniversitelerden men edildiği listede vardı.

Sezgin bunun üzerine Türkiye'den ayrılarak Frankfurt Üniversitesinde çalışmalarına devam etti.

Cabir ibn Hayyan konusunda 1965'te yazdığı ikinci doktora tezini Frankfurt Üniversitesi Institut für Geschichte der Naturwissenschaften'a sundu.

Ve bir yıl sonra profesör unvanını kazandı. Aynı yıl kendisi gibi şarkiyatçi olan Ursula Sezgin ile evlendi. Sezgin'in kızı Hilal, 1970'te dünyaya geldi.

İnsanlık tarihinin başlangıcından bugüne kadar sahasında yazılan en kapsamlı eser olan Arap-İslam Bilim Tarihi'nin ilk cildini, 1967'de tamamlayan Sezgin, 17 ciltten oluşan eserin 18. cildini yazıyordu.

Sezgin, Süryanice, İbranice, Latince, Arapça ve Almanca da dahil 27 dili çok iyi derecede biliyordu.

İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Müzesinin faaliyetlerini desteklemek amacıyla 2010'da Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı kuruldu.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi bünyesinde kurulan Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ise 2013 yılında faaliyetlerine başladı.

Uluslararası çeşitli akademilerin üyesi de olan Prof. Dr. Fuat Sezgin, yaşamı boyunca Kahire Arap Dili Akademisi, Şam Arap Dili Akademisi, Fas Rabat Kraliyet Akademisi, Bağdat Arap Dili Akademisi, Türkiye Bilimler Akademisi şeref üyeliği de dahil olmak üzere çok sayıda önemli ödül ve nişana layık görüldü.

Ayrıca kendisine Erzurum Atatürk Üniversitesi, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi, Kayseri Erciyes Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi fahri doktora unvanını verdi.

Almanya Birinci Derece Federal Hizmet Madalyası, Almanya Üstün Hizmet Madalyası, İran İslami Bilimler Kitap Ödülü, Hessen Kültür Ödülü ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibidir.

Sezgin'in öncülüğünde kurulan İstanbul İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi de üstün nitelikli eser ve ortaya konan özgün çalışmalardan dolayı kurum statüsünde Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016 Özel Ödülü'ne layık görülmüştü.

Kaynak: AA, TRT Haber