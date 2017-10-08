İslam alimi Kubeysi için İstanbul'da cenaze namazı kılındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle 3 gün önce ambulans uçakla Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye tedavi amaçlı getirilen ve Bağcılar'daki Medipol Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mekke'deki Ümmül Kura Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmed Abdulrezzak El Kubeysi için, Fatih Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine, Kubeysi'nin çocukları, talebeleri ve sevenleri ile Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve Ensar Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı İsmail Cenk Dilberoğlu katıldı.

Törende, Kubeysi'nin talebesi de olan Mustafa Demirkan cenaze namazını kaldırdı ve dua ettirdi.

Kubeysi'nin naaşının bu gece Medine'ye gönderileceği ve Hz. Muhammed'in kabrinin bulunduğu Mescid-i Nebevi'nin yanındaki Cennetül-Baki Kabristanı'na defnedileceği öğrenildi.

Türkiye'ye olan ilgisi ve alakasıyla bilinen Kubeysi, 30 yılı aşkın süredir Mekke'deki Ümmül Kura Üniversitesi'nde fıkıh dersleri verdi ve dünya çapında tanınan bir isim haline geldi.

Özellikle Suudi Arabistan dışından gelen öğrencilerin eğitimine büyük emek veren Kubeysi, Ümmül Kura Üniversitesi'nde ders alan birçok Türk İslam aliminin yetişmesine katkı sağladı ve bazı eserleri Türkçe'ye de kazandırıldı.

Prof. Dr. Kubeysi, çok sayıda Kabe imamının da hocası olarak biliniyordu.