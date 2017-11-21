İŞKUR gibi çalışan belediye 2 bin 432 kişiye iş buldu

Samsun'un, bir Organize Sanayi Bölgesi ve 3 sanayi sitesinin bulunduğu Tekkeköy ilçesinde belediye bünyesinde oluşturulan istihdam ofisi, adeta İŞKUR gibi çalışarak 4 yılda 2 bin 432 kişinin işe yerleşmesini sağladı.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Samsun sanayisinin ilçelerinde kümelenmesine rağmen gençlerin işsizlik sorunu yaşadıklarını söyledi.

"Bu konuda ne yapabiliriz?" düşüncesiyle yola çıktıklarını ve 2014 yılında belediye bünyesinde istihdam ofisi kurduklarını belirten Togar, "Burada görevli personelimiz her gün sanayi ve iş yerlerini ziyaret ederek işçi ihtiyacıyla ilgili portföy oluşturuyor. İş ihtiyacı konusunda alınan her talebi işe uygun kişilere mesaj olarak gönderiyoruz. Sadece ilçemizdeki işsizlere değil, iş konusunda yardımcı olmamızı isteyen, sistemimizde kayıtlı tüm işsizlere mesaj gönderiyoruz. İşveren ve işsiz bir araya geliyor, sonrasında işveren bize olumlu ya da olumsuz olarak dönüş yapıyor." dedi.

"Vasıfsız elemanı işle buluşturmakta çok zorlanıyoruz"

Togar, 2016 itibariyle bin 932 kişinin iş sahibi olduğunu, bu yıl içinde de 500 kişiye iş bulduklarını ifade ederek, "Yani 4 yıl içinde 2 bin 432 işsizimizi iş sahibi yaptık ancak gençlerimizin meslek edinme gibi bir gayretinin olmadığını görüyoruz. Vasıfsız elemanı işle buluşturmakta çok zorlanıyoruz. Bunun için gençlerin mutlaka İŞKUR ya da belediyemizin açtığı iş edindirme kurslarına gitmelerini istiyoruz. Bir işle ilgili bilgi birikimi olduğu zaman onları işe yerleştirmek çok daha kolay oluyor. Biz bu manada işverenle işsiz arasında bir köprü vazifesi görüyoruz." diye konuştu.

İlkadım Sanayi Sitesi'ndeki bir firmada elektrik teknikeri olarak çalışan Mustafa Altun da istihdam ofisi tarafından 3 yıl önce işe yerleştirildiğini ve çok memnun olduğunu söyledi.

19 Mayıs Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada makine teknikeri olan Abdullah Koç da 4 yıl önce istihdam ofisi vasıtasıyla işe girdiğini dile getirdi. Koç, "İstihdam ofisi bana birçok iş fırsatı sundu. Ben evime yakın olanı tercih ettim. 4 yıldır burada makine teknikeri olarak görev yapıyorum. İşimden çok memnunum." dedi.

Kaynak: AA