İŞKUR 8 ayda 716 bin kişiyi iş sahibi yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Haziran 2017 dönemine ait işsizlik oranının yüzde 10,2 düzeyinde olduğunu açıklaması, gözleri işsizlik sorununa ve İŞKUR'a çevirdi.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılmasını amaçlayan İŞKUR, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yıl başında başlatılan Milli İstihdam Seferberliği kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Kurum tarafından bu yılın ocak-ağustos döneminde işe yerleştirilenlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 35 artarak 716 bin 858 kişi oldu. İşe yerleştirilenler ağırlıklı olarak hizmet, imalat ve toptan-perakende sektörlerinde yaşandı.

2 milyon 887 bin 66 bireysel görüşme yapıldı

Son dönemdeki işe yerleştirmelere rağmen açık iş sayısının 100 binin üzerinde seyretmesi, kurumun iş arayanlar ve işverenlerle diyaloğunu da artırmasını beraberinde getirdi. Böylece bu yılın ocak-ağustos döneminde İŞKUR personeli, iş arayanlara verdikleri danışmanlık hizmeti kapsamında 2 milyon 887 bin 66 bireysel görüşme yaptı. İşverenlerin talep ve önerilerini almak için ise 439 bin 844 iş yerine kurum çalışanlarınca ziyaret gerçekleştirdi.

İşsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesine de ağırlık veren Kurum, başta I·s¸bas¸ı Egˆitim Programı olmak üzere Giris¸imcilik Egˆitim Programı ve Mesleki Egˆitim Kursu programlarına devam ediyor.

İŞKUR tarafından bu yılın ocak-ağustos döneminde 86 bin 28 İşbaşı Eğitim Programı, Girişimcilik Eğitim Programı ve Mesleki Eğitim Kursu düzenledi, 348 bin 447 kişi programlardan faydalandı.