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Buradasınız : » » İSKİ'den "su kesintisi" açıklaması

İSKİ'den "su kesintisi" açıklaması

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, İstanbul'da bugün bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

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İSKİden &quot;su kesintisi&quot; açıklaması

İSKİ, ana isale hattında dış etken nedeniyle meydana gelen arızaya müdahale edildiğini ve bazı bölgelerde saat 15.00'e kadar su kesintisinin yaşanacağını belirtti.

İSKİ'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz." 

Etiketler: istanbul su ve kanalizasyon idaresi, iski, su kesintisi
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