  • 25 MAYIS 2018, CUMA

TRT Haber

  • DOLAR 4.713
    EURO 5.497
  • BIST 103200.08
    ALTIN 197.011
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » İskelede korku dolu dakikalar kamerada

İskelede korku dolu dakikalar kamerada

Beşiktaş'ta İskele'ye hızla giren tekne, yolcu almak için bekleyen tekneye sürttü. 3 yolcunun yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Beşiktaş'ta bir tekne iskeleye hızla yanaşınca korku dolu anlar yaşandı. Tekne yolcu almak için bekleyen başka bir tekneye sürttü. Kazada 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Olay saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Üsküdar-Beşiktaş arası yolcu taşıyan tekne hızla iskeleye girdi. İskelede yolcu almak için bekleyen tekneye sürten yolcu dolu tekne, korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaza sonucu teknedeki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine iskeleye ambulans sevkedildi.

Hastaneye götürülen yolcuların durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.  

Kaynak: DHA

Etiketler: kaza, iskele, Beşiktaş
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER