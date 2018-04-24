İşitme engellilerinin umre heyecanı başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İşitme Engellilere Yönelik Umre Ödüllü Dini Bilgiler Yarışması"nda dereceye girenleri Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kutsal topraklara uğurladı.

Erbaş, havalimanında işitme engellilere yönelik yaptığı konuşmada, "Sizleri en güzel yerlere uğurluyoruz. Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara yeryüzünde Müslümanlar için en mukaddes, en hayırlı yerlerdir. Ne mutlu sizlere ki Rabb'imizin en mukaddes olarak takdir etmiş olduğu Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'de ziyaretlerde bulunacaksınız." ifadesini kullandı.

Kutsal topraklara giden işitme engellilere hayırlı yolculuklar dileyen Prof. Dr. Erbaş, umre yolcularından Türkiye'nin birliği, beraberliği, ülkenin mutluluğu ve huzuru için de dua etmelerini istedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın konuşması işaret diline çevrilerek işitme engellilere aktarıldı.

Bu arada, umre ziyareti için işitme engellilere işaret dili bilen hocalar eşlik edecek. 81 ilden işitme engellilerin katıldığı umre ziyaretinin ilk durağı Mekke olacak. Daha sonra Medine'ye geçecek olan grup, 5 Mayıs'ta yurda dönecek.

Kaynak: AA