İşitme engelli kayıp kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Bodrum'da yaşamını sürdüren Dağ, 6 Temmuz sabahı evden "çöp atmaya gidiyorum" diye çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailenin jandarmaya kayıp başvurusu yapmasıyla işitme engelli olduğu belirtilen kızın bulunması için çalışma başlatıldı.

Ailesi, işitme engelli kızın kaçırıldığını düşünüyor

Dağ'ın eniştesi Mehmet Emin, "Çöp atmaya gidiyorum diye çıktı, bir daha haber alamadık. Jandarma araştırıyor. Esra'nın kaçırıldığını düşünüyoruz. Jandarma ekiplerine şüphelendiğimiz bir kişinin kimliğini bildirdik, bu kişi üzerinde yoğunlaştılar. Hatta savcılık aracılığıyla cep telefonu sinyal tespiti için çalışma yapılacak" dedi.

Bu kişinin farklı suçlardan sabıkası olduğunu öğrendiklerini iddia eden Emin, "Şüpheli sosyal medya üzerinden tespit edildi. Esra, kendi yaşıtlarının gerisinde biz kız. Kulakları duymadığı için 7-10 yaşındaki çocuktan farkı yok. Kendini iyi ifade edemiyor" diye konuştu.

Kaynak: AA