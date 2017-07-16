"İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" 22.25'te TRT ekranlarında

TRT ile Anadolu Ajansı'nın (AA) iş birliğiyle hazırlanan "İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" belgeseli TRT kanalları ortak yayınında bugün tekrar yayınlanacak.

TRT ekranlarında ilk kez 14 Temmuz Cuma günü izleyicisiyle buluşan belgeselde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin, 15 Temmuz işgal girişimine ilişkin kanlı plan ve hazırlıkları, çatı davayı merkeze alacak şekilde iddianame ve ifadelerden hareketle saat saat ele alındı.

15 Temmuz'u, kapsamlı şekilde anlatan 90 dakikalık belgeselde, darbecilerin ifadelerini yalanlayan kamera kayıtları, cep telefonu görüntüleri ve canlandırmalar kullanıldı.

Belgeselde, FETÖ'nün aşama aşama hayata geçirdiği acımasız darbe planları ile 15 Temmuz gecesinin kilit isimleri, görgü tanıkları, şehit yakınları ve gazilerle yapılan röportajlar da yer alıyor.

TRT ile AA'nın iş birliğiyle hazırlanan belgeselde, Ajansın deneyimli kadrosunun o gece yaşananlara ilişkin yaptığı haberler, o gece çekilen görüntüler ve fotoğraflar da kullanıldı.

"İşgal Girişiminden Dirilişe 15 Temmuz'un Anatomisi" belgeseli, saat 22.25'te TRT kanalları ortak yayınından izlenebilecek.