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İşçileri taşıyan minibüs kamyona arkadan çarptı: 15 yaralı

Adıyaman Malatya Karayolu Erkenek Tüneli girişinde minibüs ile kamyonun karıştığı kazada 15 kişi yaralandı.

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İşçileri taşıyan minibüs kamyona arkadan çarptı: 15 yaralı

Şanlıurfa’dan Malatya’ya giden tarım işçilerini taşıyan Ahmet Çalışkan yönetimindeki minibüs, Erkenek Tüneli girişinde önünde seyreden Ali Karaboğa idaresindeki kamyona arkadan çarptı. 

Kazada minibüs şoförü Ahmet Çalışkan ile aynı minibüste bulunan İbrahim Halil Çalışkan, Zehra Çalışkan, Mahmut Çalışkan, Halil Çelik, Güneş Çalışkan, Medine Çalışkan, Mahmut Çalışkan, Fatma Çalışkan, Ahmet Çalışkan, Gülbahar Çalışkan, Abdulkadir Çalışkan, İsa Çalışkan, Zelha Çalışkan, Hasan Çalışkan yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.  

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, malatya, minibüs, işçi, kamyonet
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