  • 18 NISAN 2017, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.686
    EURO 3.939
  • BIST 91301.48
    ALTIN 151.623
Buradasınız : » » İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde, orman işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
İşçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Alınan bilgiye göre, ormana fidan dikmek için Diyarbakır'dan gelen işçileri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 30 SA 931 plakalı minibüs, Yukarıulupınar Çayırdüzü mevkisinde şiddetli yağış nedeniyle devrildi.

Kazada, Garip, Reyhan, Erkan, Mehmet Şükrü ve Gülsüm Yalçın, Mehmet, Bayram, Fidan ve Ferhat Kaya ile isimleri henüz öğrenilemeyen 7 kişi yaralandı.

Ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi. AA

Etiketler: Orman işçileri, malatya, kaza
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER