İşçileri taşıyan midibüs tıra çarptı: 31 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde işçileri taşıyan midibüsün, yola çıkan tıra çarpması sonucu 31 kişi yaralandı.

İstanbul istikametine giden ve bir limanda çalışan işçileri taşıdığı öğrenilen Fatih Aktaş idaresindeki 41 P 8562 plakalı midibüs, D-100 karayolunun Yarımca mevkisinde yola çıkan L.Y'nin kullandığı 34 ZP 7279 plakalı tıra çarparak devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada 31 kişi yaralandı. Midibüste sıkışan bazı yaralılar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunun İstanbul istikametindeki trafik akışı, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla kontrollü olarak sağlanmaya başladı.

Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, kazada yaralananların sayısının 31'e ulaştığını söyledi.