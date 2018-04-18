İşçiler, 50 ülkede Kudüs için meydanlara inecek

Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonu'nun geçen yıl İstanbul'da düzenlediği "Kudüs için hep birlikte, el ele" programında, 30 ülkeden sendika temsilcisi tarafından Uluslararası Filistin ve Kudüs'e Destek Sendikalar Birliği kuruldu. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 250 delegenin imzasıyla başkanlığa seçildi.

Birlik, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma kararını 50 ülkede işçilerin katılımıyla protesto ederek, dünya kamuoyunun dikkatini Kudüs'e çekmeyi planlıyor. Arslan, şunları söyledi:

"Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda bütün dünyayı bilgilendirmek, olup bitenleri kamuoyuna doğru şekilde duyurmak ve Kudüs'ün işgalini kamuoyunu anlatmak için çalışıyoruz. ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı mücadele içerisindeyiz. Bunu önlemeye çalışıyoruz."

İşçiler meydana inecek

Arslan, 11 Mayıs'ta bu amaçla Tunus'ta toplanacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Tunus'taki toplantımıza, davet ettiğimiz 50'ye yakın ülkeden sendikacı arkadaşımız katılacak. Tüm dünyadaki emekçiler, ABD ve İsrail'e tepki göstermenin yanı sıra büyükelçiliğin taşınmasını protesto edecek. Ülkemizde de çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Kudüs, Filistinlilerindir ve başkentidir. Mukaddes bir şehirdir. Müslümanların ilk kıblesidir. İşgalin sona ermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz. Memur-Sen ve Hak-İş olarak duyarlılık oluşturmayı hedefliyoruz. Sonbaharda il başkanları toplantımızı Kudüs'te yapacağız. Oraya ziyaretleri teşvik ediyoruz. Filistin'deki geri dönüş mücadelesindeki kardeşlerimize desteğimiz devam ediyor. Büyük bir direniş var ve bunun artarak devam etmesini istiyoruz. İsrail'in işgalini geçersiz kılmak için bunlara ihtiyacımız var."

İşçilere Mescid-i Aksa'yı tanıtan harita dağıtılacak

Mahmut Arslan, Filistin'deki zulmü sona erdirmek için çalışmaların devam edeceğini söyleyerek, şöyle devam etti:

"Diğer yandan Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı insanlığa, Müslümanlara tanıtmak istiyoruz. Mescid-i Aksa ile ilgili bazı bilgi eksiklikleri var. Üyelerimiz için Mescid-i Aksa'nın gerçek şeklinin, mekanlarının haritasını çıkarıyoruz, dağıtacağız. Teşkilatlarımızda Mescid-i Aksa ile mesafeyi ölçüp pano dağıtacağız. 81 ilde temsilciliklerimizde Mescid-i Aksa ile bulunduğunuz mekan arasındaki mesafe bilinsin istiyoruz. Aslında 'gönlümüz Mescid-i Aksa'da atmaktadır' demek üzere bir yöntem geliştirdik. Kudüs'ü ve Filistin davasını ülkemizde, dünyada doğru şekilde anlatmak adına bir görevimiz var. Sorumluluğumuzu yerine getirmek için mücadeleye devam edeceğiz."

ABD'nin Kudüs kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de İsrail'in başkenti olarak Kudüs'ü tanıdıklarını açıklamıştı. Trump, o kararın ardından ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'ni mayısta Kudüs'e taşıyacaklarını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Kaynak: AA