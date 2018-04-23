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İşçi su borusu döşerken göçük altında kaldı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, işçi Kafi Demirciler, atık su borusu döşemek için girdiği kanalda meydana gelen göçüğün altında kaldı.

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İşçi su borusu döşerken göçük altında kaldı

Kafi Demirciler'in 4 metre derinliğindeki kanalda, atık su tahliye borusu döşediği sırada göçük oluştu.

Yıkıntı altında kalan Demirciler için işçi arkadaşları sağlık ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi, Demirciler'i göçükten ağır yaralı çıkardı.

Demirciler, sağlık görevlilerince ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kafi Demirciler'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Etiketler: denizli, işçi, su borusu, inşaat
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