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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Kars'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 15 kişi yaralandı.

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İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: 15 yaralı

Kars'ta işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 15 kişi yaralandı.

Ömer Ekinci idaresindeki 72 EP 770 plakalı işçi servisi, Cumhuriyet Meydanı kavşağında Faruk Topbaşlı yönetimindeki 36 FE 186 plakalı otomobille çarpıştı. Servis aracı, çarpışmanın etkisiyle devrildi.

Kazada servis sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hasan ve Süleyman Gürhan, Mehmet, Erdinç, Selahattin ve Mehmet Şen, Ali ve Basri Çekin, Hüseyin Ertene, Murat Ertaş, Cimşit Kurt, Murat Doğan, otomobil sürücüsü ve oğlu Berke Topbaşlı (11) yaralandı.

Olay yerine 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Harakani Devlet Hastanesi ile Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir saat süreyle kapanan cadde, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafiğe açıldı.

Etiketler: Kars, Kars trafik kazası
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