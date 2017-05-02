İşçi servisi ile kamyon çarpıştı: 10 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tavuk fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servisin kamyonla çarpışması sonucu biri ağır 10 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Salihli'den İzmir istikametine giden ve tavuk fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Şükrü Arı (44) idaresindeki 45 ZC 5538 plakalı servis minibüsü, Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen M.K.G'nin kullandığı 35 ED 3613 plakalı kamyonla çarpıştı.
Kazada, minibüs şoförü ile araçtaki Rukiye Oğur, Mehmet Can, Hasan Alaca, Fatma Yıldırım, Fatih Karagöz, Bayram Ergen, Muzaffer Gündüz, İsa Ateş ve Mehmet Akcan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Şükrü Arı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.