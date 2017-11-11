  • 11 KASIM 2017, CUMARTESI

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İşçi minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 17 yaralı

Şanlıurfa'da, tarım işçilerini taşıyan minibüsün otomobille çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı.

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İşçi minibüsüyle otomobil çarpıştı: 3 ölü, 17 yaralı

Şanlıurfa'da, seralarda çalışan kadın işçileri taşıyan Atila Ateş idaresindeki 63 DP 614 plakalı minibüs, Şanlıurfa merkeze 30 kilometre mesafedeki Kısas Mahallesi yakınlarında, karşı yönden gelen Orhan Çakmak'ın kullandığı 38 KV 746 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre, işçilerden Sera Baylan ile otomobil sürücüsü Çakmak yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan yaralılardan Hamit Kaya ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Yaralanan 17 kişinin tedavisi çeşitli hastanelerde devam ederken, ölenlerin cenazeleri adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kazanın ardından trafiğe kapatılan karayolu, araçların kaldırılmasının ardından açıldı.

AA

Etiketler: şanlıurfa, kaza
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