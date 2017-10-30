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İş yerlerine pompalı tüfekle ateş açtılar

Balıkesir'de kimliği belirlenemeyen saldırganlar iki iş yerine ateş açtı.

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İş yerlerine pompalı tüfekle ateş açtılar

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki aynı kişiye ait iki iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Alınan bilgiye göre, Soğanyemez Mahallesi Kurşunlu Caddesi üzerindeki Ersan Özdemir'e ait iki iş yerine henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce pompalı tüfekle ateş edildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Saldırı nedeniyle iş yerinin camlarında hasar oluşurken, camlarda kurşun izleri ve yerde boş kovanlar olduğu görüldü.

Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan incelemelerin ardından saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: balıkesir, Edremit, silahlı saldırı
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